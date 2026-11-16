Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 428,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'400 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 421,60 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 426,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'457 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2026 bei 437,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 2,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 64,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 CHF.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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