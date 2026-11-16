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16.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Ypsomed zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Ypsomed-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 430,60 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Ypsomed-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 430,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'356 Punkten tendiert. Bei 433,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 421,60 CHF ein. Bei 426,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4'201 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (437,60 CHF) erklomm das Papier am 13.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Mit einem Kursverlust von 39,50 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,61 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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