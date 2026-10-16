Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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16.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 381,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 381,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 381,60 CHF. Bei 379,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 230 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,43 CHF ausgeschüttet werden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,07 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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