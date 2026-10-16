Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag im Minusbereich

Die Ypsomed-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 375,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'283 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 375,20 CHF. Bei 379,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'942 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 11,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Abschläge von 30,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,43 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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