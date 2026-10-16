Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 376,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 375,60 CHF. Bei 379,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 1'016 Stück.

Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,99 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 30,83 Prozent wieder erreichen.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,43 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,07 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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