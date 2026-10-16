Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag schwächer
Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 376,60 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 376,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 375,60 CHF. Bei 379,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 1'016 Stück.
Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,99 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 30,83 Prozent wieder erreichen.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,43 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,07 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient (AWP)
|
13.10.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Ypsomed am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.