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16.09.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 353,40 CHF ab.

Ypsomed
347.58 CHF -1.59%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 353,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 353,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 355,00 CHF. Zuletzt wechselten 358 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 18,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,03 CHF je Ypsomed-Aktie.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,80 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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