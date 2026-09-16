Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Abschlägen

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 350,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 347,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 355,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'374 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 19,58 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 25,74 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,03 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,80 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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