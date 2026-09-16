Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 350,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'537 Punkten notiert. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 347,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 355,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'486 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,03 CHF.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,80 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung