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16.04.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed wird am Mittag ausgebremst

Ypsomed Aktie News: Ypsomed wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 292,20 CHF.

Ypsomed
292.64 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 292,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'544 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 291,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 291,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'871 Ypsomed-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. 51,10 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 2,20 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,22 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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