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15.10.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag behauptet

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag behauptet

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Im SIX SX-Handel kam die Ypsomed-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 367,80 CHF.

Ypsomed
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Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 367,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Bei 370,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 367,80 CHF nach. Bei 369,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 244 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,00 CHF) erklomm das Papier am 19.08.2026. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 12,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 29,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,22 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,07 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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