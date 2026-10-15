Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’331 1.4%  SPI 20’207 1.3%  Dow 52’156 1.0%  DAX 25’369 0.3%  Euro 0.9291 -0.3%  EStoxx50 6’164 -0.4%  Gold 4’156 1.2%  Bitcoin 67’833 -0.1%  Dollar 0.8296 -0.6%  Öl 105.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?
Coca-Cola-Aktie auf Rekordkurs: Wie Zins- und KI-Sorgen die Aktie des Getränkeriesen beflügeln
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Suche...
ETF Sparplan

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag im Plus

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 379,20 CHF nach oben.

Ypsomed
380.20 CHF 5.81%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 379,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 379,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 369,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'698 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 10,23 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 31,30 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,22 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,07 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient

Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten