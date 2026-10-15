Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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15.10.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag im Plus
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 379,20 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 379,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 379,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 369,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'698 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 10,23 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 31,30 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,22 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,07 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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