Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagmittag höher

Um 12:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 373,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 373,40 CHF. Bei 369,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'492 Ypsomed-Aktien.

Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 11,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,07 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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