Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Abschlägen

Die Ypsomed-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 357,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 355,00 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 355,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 327 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 14,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,11 CHF je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 12,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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