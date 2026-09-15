Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 352,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'451 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 350,60 CHF. Bei 355,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'623 Ypsomed-Aktien.

Bei 419,50 CHF markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,91 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 35,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,11 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,78 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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