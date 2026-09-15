Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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15.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Dienstagmittag ein
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 353,80 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 353,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'404 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 350,80 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 355,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'460 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 18,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,37 Prozent.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 CHF je Ypsomed-Aktie.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,78 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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