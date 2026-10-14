Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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14.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittwochmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ypsomed. Das Papier von Ypsomed konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 365,80 CHF.
Das Papier von Ypsomed legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 365,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'913 Punkten liegt. Bei 367,40 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 355,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'132 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 40,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,22 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,07 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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