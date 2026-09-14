Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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14.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Montagvormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 352,00 CHF ab.
Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 352,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 348,40 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'266 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,34 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,11 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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