Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 356,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'598 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 360,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 350,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 5'896 Aktien.

Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Abschläge von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,34 CHF je Aktie ausschütten.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,11 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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