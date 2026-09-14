Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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14.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 358,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 358,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 358,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 350,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 4'789 Stück.
Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 37,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,34 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,11 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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