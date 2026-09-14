Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 358,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 358,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 350,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 4'789 Stück.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 37,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,34 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,11 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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