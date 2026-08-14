Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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14.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 414,20 CHF.
Die Ypsomed-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 414,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie legte bis auf 416,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 412,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'350 Ypsomed-Aktien gehandelt.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 1,28 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,11 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,33 CHF ausgeschüttet werden.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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