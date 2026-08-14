Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Ypsomed zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 412,00 CHF zu.
Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 412,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'266 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 416,40 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 412,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'942 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 36,77 Prozent wieder erreichen.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,33 CHF belaufen.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.