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14.08.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Ypsomed zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 412,00 CHF zu.

Ypsomed
414.00 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 412,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'266 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 416,40 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 412,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'942 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 36,77 Prozent wieder erreichen.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,33 CHF belaufen.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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