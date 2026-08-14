Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagmittag mit Kursplus

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 413,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie legte bis auf 416,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 412,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'396 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 58,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,33 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung

Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont