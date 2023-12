Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 300,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'621 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 305,00 CHF. Bei 301,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3'429 Ypsomed-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 166,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 81,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Ypsomed am 22.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 21.05.2025.

Redaktion finanzen.ch