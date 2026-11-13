Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag auf rotem Terrain

Die Ypsomed-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 433,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 432,40 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 436,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'021 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 437,40 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,22 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,79 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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