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13.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 433,60 CHF.
Die Ypsomed-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 433,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 432,40 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 436,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'021 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 437,40 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,22 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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