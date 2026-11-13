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13.11.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 431,60 CHF abwärts.
Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 431,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'236 Punkten liegt. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 428,80 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 436,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'034 Ypsomed-Aktien.
Am 13.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 437,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 1,39 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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