Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Abschlägen

Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 435,60 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'280 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 432,20 CHF aus. Mit einem Wert von 436,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'089 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 437,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 0,46 Prozent Luft nach oben. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 67,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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