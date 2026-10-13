Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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13.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 369,80 CHF zu.
Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 369,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'835 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 371,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 366,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'718 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 11,53 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 29,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,22 CHF.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,08 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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