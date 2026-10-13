Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 359,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 359,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 366,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'034 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF. Gewinne von 16,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 38,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 CHF belaufen.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,08 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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