Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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13.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed zieht am Donnerstagvormittag an
Die Aktie von Ypsomed zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 411,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 411,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'421 Punkten steht. Bei 411,80 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 408,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'591 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 58,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 CHF.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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