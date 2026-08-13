Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag fester

Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 414,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'472 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie legte bis auf 414,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 408,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'653 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 1,23 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 59,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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