Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag fester

Das Papier von Ypsomed konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 411,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 413,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 408,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'503 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 419,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 36,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 CHF.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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