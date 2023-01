Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Ypsomed-Aktie zeigte sich um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 171,00 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 14'484 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,80 CHF aus. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 169,80 CHF. Bei 170,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 2'415 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Ypsomed dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch