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12.11.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 433,40 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 433,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'274 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 436,00 CHF. Bei 419,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 36'094 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 436,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. 0,60 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 39,89 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,72 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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