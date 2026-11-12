Ypsomed Aktie News: Ypsomed präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 433,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'274 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 436,00 CHF. Bei 419,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 36'094 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 436,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. 0,60 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 39,89 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,72 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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