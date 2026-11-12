Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 431,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 436,00 CHF zu. Bei 419,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 24'242 Aktien.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 436,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Abschläge von 39,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 CHF ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,72 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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