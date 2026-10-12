Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag in Rot

Um 09:28 Uhr ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 359,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 359,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 364,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 275 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,30 Prozent. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,22 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,08 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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