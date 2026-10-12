Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag schwächer

Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 361,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'668 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ypsomed-Aktie bis auf 355,60 CHF. Bei 364,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'160 Ypsomed-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 38,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,22 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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