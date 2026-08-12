Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 405,40 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 405,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'466 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 404,80 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 409,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'220 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 55,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,21 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)