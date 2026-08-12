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12.08.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minusbereich

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 405,40 CHF ab.

Ypsomed
405.11 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 405,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'466 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 404,80 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 409,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'220 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 55,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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