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12.08.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 404,00 CHF.

Ypsomed
405.11 CHF -0.50%
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Um 16:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 404,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 402,00 CHF. Bei 409,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'943 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 419,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 55,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,33 CHF ausgeschüttet werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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