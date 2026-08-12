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12.08.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 404,40 CHF abwärts.

Ypsomed
405.11 CHF -0.50%
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Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 404,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'408 Punkten liegt. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 402,00 CHF nach. Bei 409,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 3'737 Aktien.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 3,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,58 Prozent.

Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,33 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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