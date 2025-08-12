|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Ypsomed
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 387,50 CHF.
Die Ypsomed-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 387,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'540 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 385,50 CHF ab. Mit einem Wert von 391,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'177 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (441,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2025. 13,94 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 261,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 32,65 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,33 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,61 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie zieht an: Verlagerungen wegen US-Zölle
Ypsomed-Aktie stabil: Deal abgeschlossen - Ypsomed verkauft Diabetes Care an TecMed AG
Ypsomed-Aktie gefragt: Umbenennung von Ypsomed Diabetes Care
16:29
|Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Ypsomed (finanzen.ch)
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
08.08.25
|Ypsomed-Aktie zieht an: Verlagerungen wegen US-Zölle (AWP)
07.08.25
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
04.08.25
|Ypsomed-Aktie stabil: Deal abgeschlossen - Ypsomed verkauft Diabetes Care an TecMed AG (AWP)
31.07.25