12.08.2025 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Ypsomed

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 387,50 CHF.

Ypsomed
389.42 CHF -0.60%
Die Ypsomed-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 387,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'540 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 385,50 CHF ab. Mit einem Wert von 391,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'177 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (441,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2025. 13,94 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 261,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 32,65 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,33 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,61 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

