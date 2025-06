Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 413,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'984 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 418,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 411,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'177 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 439,00 CHF. 6,30 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 261,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,80 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 2,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,74 CHF je Aktie.

