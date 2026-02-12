Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.02.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 302,50 CHF.
Die Ypsomed-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 302,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'765 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 303,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 303,00 CHF. Zuletzt wechselten 407 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (441,50 CHF) erklomm das Papier am 30.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 284,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 6,12 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 2,20 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,04 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,16 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt
Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Mittwochnachmittag ein (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
05.02.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.01.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ypsomed-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.01.26