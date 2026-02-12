Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.02.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 302,50 CHF.

Ypsomed
300.63 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 302,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'765 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 303,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 303,00 CHF. Zuletzt wechselten 407 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (441,50 CHF) erklomm das Papier am 30.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 284,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 6,12 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,20 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,04 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,16 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

