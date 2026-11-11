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11.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed steigt am Mittag
Die Aktie von Ypsomed zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 406,40 CHF.
Das Papier von Ypsomed konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 406,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 419,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 401,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'274 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 419,40 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Abschläge von 35,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,42 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Ypsomed am 11.11.2026
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