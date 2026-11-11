Ypsomed Aktie News: Ypsomed steigt am Mittag

Das Papier von Ypsomed konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 406,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 419,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 401,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'274 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,40 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Abschläge von 35,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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