Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagnachmittag im Keller

Die Ypsomed-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 354,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 345,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 358,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19'125 Ypsomed-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,54 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,25 CHF ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,04 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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