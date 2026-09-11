Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Freitagmittag kräftig

Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 357,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten realisiert. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 345,00 CHF. Bei 358,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'807 Ypsomed-Aktien.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 17,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,04 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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