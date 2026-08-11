Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 401,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 401,00 CHF erreichte die Ypsomed-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 398,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 865 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 4,61 Prozent wieder erreichen. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 53,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,21 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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