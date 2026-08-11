Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagnachmittag gesucht

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 405,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie legte bis auf 407,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 398,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 10'788 Aktien.

Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 3,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Abschläge von 35,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,21 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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