Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteuert sich am Dienstagmittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 404,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'535 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 404,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 398,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 2'748 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,33 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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