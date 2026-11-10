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10.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 395,40 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 395,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'158 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 395,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 395,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 136 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. 5,72 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,12 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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