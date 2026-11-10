Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagnachmittag im Plus

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 395,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 399,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 395,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'154 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,13 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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